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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال سيتآكل أمام الدعم العربي

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الاحتلال الإسرائيلي سوف يتآكل وينتهي أمام الدعم العربي، مُطالبًا بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إسرائيل أمام القضاء.

 

وأكد "الهباش"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العمل يتواصل من أجل إعادة الوحدة الوطنية، مُشيرًا إلى أن مُواجهة الاحتلال تعد حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تحاول توظيف الدم الفلسطيني في معركتها السياسية الداخلية، مُؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب "مسعورة"، تارة تأخذ طابعًا دينيًا بالاعتداء على المقدسات، وأخرى تظهر في صورة "تطهير عرقي" للفلسطينيين.

 

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيتآكل، بشرط وحدة الصف الفلسطيني، والدعم العربي، والمساندة الدولية والإقليمية لحقوق الشعب الفلسطيني المُنتهكة منذ عقود طويلة.

 

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من عدة محاور، ودارت مُواجهات في مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مُسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية المُسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة "درون" في إطلاق القنابل الغازية.

 

 

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