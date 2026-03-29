الإصابة تبعد زوبيمندي لاعب وسط إسبانيا عن مواجهة مصر

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إن لاعب خط الوسط مارتن زوبيمندي تعرض لإصابة في الركبة ليغادر معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مصر ودياً يوم الثلاثاء استعداداً لكأس العالم 2026

وشارك لاعب وسط أرسنال (27 عاماً) من على مقاعد البدلاء في فوز إسبانيا 3-0 على صربيا وديا يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "غادر مارتن زوبيمندي معسكر منتخب إسبانيا بسبب شعوره بآلام في ركبته اليمنى. لتجنب أي مخاطر ولحماية صحة اللاعب تقرر استبعاده من التشكيلة".

وأضاف الاتحاد إن الجهاز الطبي لأرسنال حصل على المعلومات كافة المتعلقة بحالة اللاعب الذي شارك في 44 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد زوبيمندي لاعباً رئيسياً في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا منذ انضمامه إلى النادي اللندني في الصيف الماضي قادما من ريال سوسيداد.

وانضم زوبيمندي إلى قائمة طويلة من لاعبي أرسنال الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تضم الفرنسي وليام ساليبا والبرازيلي جابرييل وثلاثي إنجلترا ديكلان رايس ونوني مادويكي وإبريتشي إيزي ومدافع الإكوادور بييرو هينكابي.