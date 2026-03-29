كوريا الشمالية تختبر محرك صاروخ جديد قادر على الوصول إلى أمريكا
قيادي بحزب الجيل: سقوط الإرهابي علي عبد الونيس شهادة تفوق للمدرسة الاستخباراتية المصرية
رسالة حاسمة.. القبض على عنصر إرهابي بالخارج يكشف يقظة الأجهزة الأمنية واستمرار الضربات الاستباقية
ضبط محمود عبدالونيس.. أحمد موسى: انتظروا ما هو قادم ومفيش حد هيفلت
تصاعد التوتر في الخليج يهدد أسواق الطاقة.. وخبير: مضيق هرمز يشعل حربا اقتصادية
إيمان كريم: لا مساس بحقوق ذوي الإعاقة.. والحكومة توصل الدعم لمستحقيه
موعد شم النسيم 2026 في مصر .. وقائمة الإجازات الرسمية
صواريخ سام واستهداف طائرة الرئيس السيسي.. كواليس سقوط العقل المدبر لاغتيالات حسم والاعترافات صادمة
إنبي يتقدم على بتروجت بثلاثية في الشوط الأول بربع نهائي كأس عاصمة مصر
كله هيتحاسب .. أحمد موسى: اعترافات عناصر إرهابية تكشف خيوط الإعداد للعمليات
وفاة الفنانة فاطمة كشري
رئيس وزراء إسبانيا يدين منع إسرائيل بطريرك القدس من دخول كنيسة القيامة
الإصابة تبعد زوبيمندي لاعب وسط إسبانيا عن مواجهة مصر

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إن لاعب خط الوسط مارتن زوبيمندي تعرض لإصابة في الركبة ليغادر معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مصر ودياً يوم الثلاثاء استعداداً لكأس العالم 2026

وشارك لاعب وسط أرسنال (27 عاماً) من على مقاعد البدلاء في فوز إسبانيا 3-0 على صربيا وديا يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد الإسباني  في بيان "غادر مارتن زوبيمندي معسكر منتخب إسبانيا بسبب شعوره بآلام في ركبته اليمنى. لتجنب أي مخاطر ولحماية صحة اللاعب تقرر استبعاده من التشكيلة".

وأضاف الاتحاد إن الجهاز الطبي لأرسنال حصل على المعلومات كافة المتعلقة بحالة اللاعب الذي شارك في 44 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد زوبيمندي لاعباً رئيسياً في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا منذ انضمامه إلى النادي اللندني في الصيف الماضي قادما من ريال سوسيداد.

وانضم زوبيمندي إلى قائمة طويلة من لاعبي أرسنال الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تضم الفرنسي وليام ساليبا والبرازيلي جابرييل وثلاثي إنجلترا ديكلان رايس ونوني مادويكي وإبريتشي إيزي ومدافع الإكوادور بييرو هينكابي.

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

خلال تصريح الدكتور شاكر أحمد موسى

من رحاب الأزهر.. خبير يكشف مفاجأة عن تاريح صلاحية الأدوية.. فيديو

دار الإفتاء

هل الجدال الإلكتروني بدون علم يفتح باب الفتنة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث

هل يرث أولاد الزوجة المتوفاة قبل الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني

بسنت حاتم
بسنت حاتم
بسنت حاتم

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

آية عبدالرحمن

دموعه خطفت القلوب.. آية عبدالرحمن تكشف كواليس متسابق «دولة التلاوة»

تحذير من الساعات القادمة

تنبؤات خطيرة | خبيرة فلك تُحذّر من الساعات القادمة .. ماذا قالت؟

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ارتفاع أسعار كروت الشحن

جدل واسع على السوشيال ميديا.. هل ترتفع أسعار كروت الشحن الشهر المقبل؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: ماذا عجّل بحرب إيران؟ !؟

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: حرب المضايق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

المزيد