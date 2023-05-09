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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الخارجية البريطاني بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، إن أنباء مقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة مأساوية ونحث على ضبط النفس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في قطاع غزة بسبب الغارات الإسرائيلي ارتفع إلى 15 شخصاً.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بالعدوان الغاشم ولكنه أغلق المعابر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي قطاع غزة في بيان له اليوم، إن الاحتلال واصل جرائمه بإغلاق المعابر إلى القطاع مما ينذر بأزمة إنسانية.

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