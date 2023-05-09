توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوأف جالانت بعد اجتماع الحكومة المصغرة “الكابينت” باتخاذ القرار بشأن مستوى أي رد إضافي.

وأضافت القناة العربية، أن الحكومة المصغرة سمحت لـ نتنياهو وجالانت بتوسيع الهجمات على قطاع غزة إذا لزم الأمر.

وكان قد علق نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لغزة، قائلا إن إسرائيل تواجه محاولات لشن حملة متعددة الجبهات.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات الاحتلال الأمنية بالاستعداد لمثل هذه الحملة.

وأضاف:" سنتعامل بقوة وذراعنا الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره".