عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوأف جالانت بعد اجتماع الحكومة المصغرة “الكابينت” باتخاذ القرار بشأن مستوى أي رد إضافي.

وأضافت القناة العربية، أن الحكومة المصغرة سمحت لـ نتنياهو وجالانت بتوسيع الهجمات على قطاع غزة إذا لزم الأمر.

وكان قد علق نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لغزة، قائلا إن إسرائيل تواجه محاولات لشن حملة متعددة الجبهات.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات الاحتلال الأمنية بالاستعداد لمثل هذه الحملة.

وأضاف:" سنتعامل بقوة وذراعنا الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره".

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على فلسطين.. لماذا يصعد الاحتلال ضد غزة؟

رئيس مجلس النواب اللبناني: مجزرة الاحتلال بغزة نموذج متقدم لإرهاب الدولة المنظم

نتنياهو وزير الدفاع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

إصابة سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

تفاصيل الغارات الإسرائيلية على فلسطين.. لماذا يصعد الاحتلال ضد غزة؟

رئيس مجلس النواب اللبناني: مجزرة الاحتلال بغزة نموذج متقدم لإرهاب الدولة المنظم

شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في خان يونس جنوب قطاع غزة

من القدس.. حداد ونفير عام في غزة بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربة جديدة على قطاع غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال سيتآكل أمام الدعم العربي

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين حاولوا منع استيلاء المستوطنين على مبنى بلدية الخليل

ترشيحاتنا

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

وزير الخارجية: حل القضية السودانية من خلال التفاعل العربي

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ