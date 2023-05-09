رئيس مجلس النواب اللبناني: مجزرة الاحتلال بغزة نموذج متقدم لإرهاب الدولة المنظم

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجزرة الذي نفذتها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد 15 شهيدا بينهم أطفال ونساء.

وقال بري: "ما حصل فجرا في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان الاسرائيلي يمثلان أنموذجا متقدما لإرهاب الدولة المنظم".

وأضاف: "من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الإسرائيلي".

وارتفعت حصيلة الضحايا في غزة منذ قليل إلى 15 شهيدا، وذلك بعد استهداف الاحتلال لمركبة في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرة حربية تابعة للاحتلال قصفت سيارة وعدة مراصد للمقاومة في بلدة القرارة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة اثنين بجروح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه قصف مواقعا في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، قبل أن يتمكن من تنفيذ هجوم على الحدود.