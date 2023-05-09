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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بجامعة الوادي الجديد

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية عن أساسيات الإسعافات الأولية بمشاركة 50 طالبا وطالبة وعد من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأحمد عثمان أحمد مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

 

صرح بذلك الدكتور جمال حس، ن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، وقال إن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية حضرها قائد التدريب محمد مسعد مسئول الجوالة والخدمة العامة بالجامعة، والسيدة حنين عصام منسق وحده التضامن الاجتماعي بالجامعة والسيدة أميرة أحمد سيد مسؤول الأنشطة التوعوية والسيد محمود جمال مسؤول الحماية والتمكين، حيث أن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الوادي الجديد والإدارة العامة لرعاية الطلاب لتنفيذ دورة تدريبية عن أساسيات الإسعافات الأولية تستهدف طلاب وطالبات الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

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كما حاضر فيها قائد التدريب محمد مسعد، مسؤول الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب المركزية بجامعة الوادي الجديد، والقائد مسعد عوض رئيس مجموعة الواحة الكشفية بمحافظة الوادي الجديد.

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