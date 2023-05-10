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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد .. 3 أخطاء قاتلة تدمر البطارية

أخطاء قاتلة تدمر
أخطاء قاتلة تدمر البطارية

غالبًا ما تكون بطاريات الهواتف الذكية مصدر إزعاج للكثيرين خاصة عندما يكونون بالخارج، حيث أن نفاد البطارية بسرعة بعد شكوى شائعة بالنسبة للمستخدمين الذين يضطرون إلى  قضاء المزيد من الوقت في انتظار شحن بطارية هواتفهم. 

 

وكشف أحد الخبراء أن هذه المشكلة قد تزداد سوءًا بسبب عدد من الأخطاء التي نرتكبها، حيث قال “كيوين شارون” ، المسئول في شركة Back Market المتخصصة في إعادة تجديد الأجهزة ، لصحيفة "ديلي ميل" عن بعض الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يمكنها تدمير البطارية.


الأخطاء التي يرتكبها أغلب المستخدمين في استنزاف بطاريات الهواتف 
 

1- ترك الهواتف تشحن طوال الليل 

وقال شارون إن ترك الهواتف متصلة بالشاحن لأوقات طويلة أو تركها حتى تصل لأقل من 10 % يقلل بشكل سريع من عمر البطارية، مضيفا أنه يجب عليك إبقاء الهواتف مشحونة بين مستوى 20-80٪. 

 

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو أمرًا صعب التحقيق ، إلا أن شارون يقول أن العديد من الهواتف تأتي مع إعدادات تعمل على تحسين الشحن، وعلى سبيل المثال ، تحتوي هواتف آيفون على ميزات تؤخر الشحن بعد 80٪ باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب. 


ولتشغيل هذه الميزة ،بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام iOS 13 والأنظمة الأحدث ، انتقل إلى إعدادات آيفون ثم البطارية ثم صحة البطارية والشحن ، وحدد Optimized Battery Charging، وسيقلل هذا الإعداد تلقائيًا من تآكل بطاريتك ، مما يحسن من عمرها الافتراضي. 

 

ولتحقيق ذلك على هواتف أندرويد ، يقول شارون : بالانتقال إلى الإعدادات ، ثم تحديد البطارية ثم استخدام البطارية ، يمكنك رؤية صحة بطاريتك، بعد ذلك ، وضمن" إدارة استخدام البطارية "، انقر على" مُحسَّن" للمساعدة تلقائيًا في إطالة عمر البطارية. 

 

2- عدم تنظيف منفذ الشحن بشكل صحيح

تعتبر الأوساخ والغبار من بين أكبر أعداء البطارية لكي تعمل بكفاءة عالية، حيث يقول إن الغبار يتراكم في منافذ الشحن ، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف أو توقفه عن الشحن، مما قد يتسبب في تلف طويل المدى." 

 

للتعامل مع هذا، يوصي شارون باستخدام “عود أسنان وقطعة قماش مبللة لتنظيف منفذ الشحن”، مضيفا : "أول شيء يجب عليك فعله قبل تنظيف هاتفك هو إيقاف تشغيله، وبعد ذلك ، سلط الضوء على هاتفك لترى مقدار الغبار الذي تتعامل معه. 

 

3- ترك الهواتف في ضوء الشمس المباشر 

يعد ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر مشكلة أخرى تستنزف البطارية وتجعلها أقل كفاءة، ويقول شارون : "من الأفضل إبقاء هاتفك بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى، الباردة جدا أقل من 0 درجة مئوية  أو المرتفعة والتي تزيد عن 35 درجة مئوية حيث أن كلاهما يمكن أن يضر عمر البطاري، كما يجب الحفاظ على هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الوقت ، كما يجب عدم تركها في السيارات معرضة لضوء الشمس. 

 

ويشدد على "إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لهاتفك نطاق التشغيل العادي ، فمن المحتمل أن تلاحظ تعتيم الشاشة أو تحولها إلى اللون الأسود تمامًا أو تعطيل فلاش الكاميرا، كما قد تتلقى أيضًا إشعارًا يقول" الشحن قيد الانتظار "أو تتلقى تحذيرًا بشأن درجة الحرارة . " 

 

 

 

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