إزالة الخطورة الداهمة حرصا على سلامة المواطنين غربي الإسكندرية

شن حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة أزال فيها أجزاء معلقه تمثل خطورة داهمة بالعقار الكائن ٢١ شارع أبو ربيع وناصية شارع المواردي.

وكشف الحي في بيان أن العقار صادر بشأنه قرار من لجنة المنشآت الآيلة بالحي وجاري استكمال الحملات، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي.

يأتي هذا بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصاً على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.