نجوى كرم: انتظروني في القاهرة.. اشتقت لكم هكون بينكم قريبا

علقت الفنانة نجوى كرم، على إحياء حفل لها بالإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها تشعر من خلال الغناء بالإمارات في أنها متواجدة مع كافة الجنسيات العربية، حيث إن الإمارات الحبيبة تفتح قلبها للجميع وتحتضن الأشقاء العرب.

وأوضحت "كرم"، خلال لقاء خاص لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الامارات سابقة بتتطورها الكبير لتكون صورة جميلة عن العالم العربي، مؤكدة أن ما يهمها في ألبومها الجديد هو أن يكون على مستوى جيد تحبه وتتمنى أن يعجب الجماهير والمستمعين، منوهة بأنها الأغنية بها روح الفراق ولا يوجد بها حزن، ولا تحب الحزن أو تغني الحزن.

ووجهت رسالة للشعب المصري، قائلة: "انتظروني في القاهرة، اشتقت لكم هكون بينكم الفترة المقبلة"