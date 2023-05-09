20 مايو.. نجوى كرم تطرح أغاني ألبومها الجديد

أكد الفنانة نجوى كرم أنها تستأنف طرح أغاني ألبومها الجديد كاريزما ابتداءا من غدا الأربعاء، وحتى يوم 20 من شهر مايو الحالي.



وقالت نجوى كرم خلال لقائها ببرنامج et بالعربي، أنه من المفترض أن تطرح أغنية جديدة مساء غدا الأربعاء على أن تواصل طرح باقى أغاني ألبومها الجديد على مدار الأيام القليلة القادمة بحيث تكون جميع أغاني الألبوم قد طرحت فى غضون 10 أيام فقط.





شفل موسيقي

وكانت نجوى كرم قد طرحت أغنيتها الجديدة يوم الجمعة الماضية بعنوان شغل موسيقي وهي من كلمات عامر لاوند وألحان على حسون.





أخر حفلات نجوى كرم

وأحيت الفنانة نجوى كرم حفل مؤخرا وتحديدا يوم 6 من شهر مايو الحالي فى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط حضور الالاف من جمهورها هناك.



واحتفلت نجوى معاهم بطرح أولى أغاني ألبومها شغل موسيقى وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





بوستر ألبوم نجوى كرم

وطرحت مؤخرا الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “كاريزما”، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ولم تكشف نجوى كرم عن موعد طرح ألبوم “كاريزما”، ولكن شوقت جمهورها بالبوستر فقط، قبيل طرحه ليكون الألبوم ضمن الموسم الصيفي.