على قهوة في وسط البلد.. عضو بالحوار الوطني يجيب عن تساؤلات المواطنين

خصص الإعلامي رامي رضوان، فقرة في حلقة اليوم من برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" من الشارع للاستماع إلى آراء المواطنين حول الحوار الوطني والقضايا التي يتم مناقشتها.

واصطحب رامي رضوان، عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني معه في الجولة من أجل النقاش مع المواطنين .

وقال ياسر أحد المواطنين: "أنا سمعت عن الحوار الوطني ومن الضروري زيادة الوعي الثقافي تجاه القضايا التي تهم المواطن ".

وتابع ياسر: "لدي تحفظ على حضور بعض الشخصيات لجلسات الحوار الوطني بسبب آرائهم السابقة".

ورد عماد الدين حسين على المواطن قائلا: من الطبيعي أن تكون هناك شخصيات مختلفة في الآراء ووجهات النظر ويتم الحوار بين المختلفين للتوصل إلى حلول ".

وتابع عماد الدين حسين: فلسفة الحوار الوطني قائمة على الاستماع لكافة وجهات النظر من كافة القوى السياسية ماعدا من تلطخت ايديهم بالدماء ولا يوافق على الدستور".