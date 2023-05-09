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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الحوار الوطني| سعيد الفقي.. الاستثمار في البورصة أسرع أدوات النمو الاقتصادي

سعيد الفقي
سعيد الفقي

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويستعرض صدى البلد آراء  خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.

 الاستثمار في البورصة أسرع أدوات النمو الاقتصادي

يتوقع سعيد الفقي خبير أسواق المال مردودا إيجابيا على أداء البورصة المصرية خلال طرح شركات الدولة الرابحة في البورصة لما يمثله برنامج الطروحات الحكومية من أهمية خاصة لسوق الاوراق المالية وما سيقدمه من طروحات بالبورصة.

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كما توقع خبير أسواق المال أن تشهد البورصة نشاطا وزخما شرائيا وبالتالي ارتفاع أحجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة القادمة وازدهار وتوسع لسوق الأوراق المالية داخليا وخارجيا وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى استفادة المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.

ولفت الفقي إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي متوقعا أن تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال وهي:

وأوضح أن السيولة المتوقعة من هذا الطرح سوف تعطي للبورصة وجهة مختلف تمام عما هي علية الان بالاضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن القطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.

وأشار الفقي إلى تصريح الرئيس السيسي في وقت سابق بأن الدولة لديها مخطط للعمل داخل البورصة المصرية يعني الكثير والكثير يعني انفراجة لسوق الأوراق المالية واستجابة لمطالب الخبراء والمتخصصين في سوق الأوراق المالية بأن تكون البورصة داخل دائرة اهتمام الدولة لما لها من لأهمية كبيرة علي اقتصاد الدولة بشكل عام.


 

البورصة الحوار الوطني لجنة أولويات الاستثمارات الطروحات اسواق المال

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