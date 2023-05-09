السياحة على مائدة الحوار الوطني.. استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لجذب الزائرين

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.



قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق ، الخريطة السياحية لمصر تحمل العديد من المنتجات السياحية وأدوات وسائل الجذب تتحسن بشكل يحقق الـ 30 مليون سائح بدخل 30 مليار جنيه .

تكنولوجيا السياحة

أوضح حسن لـ"صدى البلد" ، أن لصياغة خريطة السياحة المصرية علينا أن نتجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا السياحية ومزيد من تطوير البنية التكنولوجيا بتعمق ، في ظل وجود الذكاء الاصطناعي الذى آثار الشهية السياحية للسفر الى مصر بمجرد ظهور بعض الرسومات الفرعونية الفترة المؤخرة.

حرية السائح في التنقل

أكد نقيب المرشدين السياحيين السابق ،أن سياحة مصر "معروفة لدي الجميع" وتحتاج لمجرد تذكير ، طارحا سؤالا أننا نريد مضاعفة الأرقام السياحية عبر صياغة خريطة سياحية ، مجيبا علينا التركيز على تحرك السائح بحرية دون تعقيدات مع الالتزام بكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة و احترام قانونها في ظل ماتتمتع به مصر من أمن وأمان.

فتح شركات سياحة جديدة

استكمل حديثة : أن الاستثمار السياحي يجب أن يأت على رأس أولويات صياغة الخريطة السياحية في مصر ، ليس فقط بناء الفنادق وفتح الباب مرة أخرى أمام فتح شركات سياحة مستجلبة ، والعدول عن قرار إيقاف فتح شركات سياحة جديدة في مصر، في ظل التطور التكنولوجي الرهيب.

ضخ دماء جديدة

أشار النحلة إلى أن أي صناعة تحتاج الى ضخ دماء جديدة ، وخلق نوع من التنافسية الجادة ووضع قواعد وقوانين مرنه لانجاز طفرة سياحية ، لافتا أن لجذب 30 مليون سائح نحتاج إلى إشعال التنافس بين الشركات لجذب الزوار بالإضافة الى تسيير طائرات عارض الى الأسواق السياحية المصدرة لسياحة مصر.



توفير وقت السائح



أضاف الي ضرورة العمل على توفير وقت السائح الذى يصل انتظاره الى قرابة الساعة لحين توفير شرطة النجدة ، مطالبا بتوفير كافة الدعم للنجدة ، لتلائم حجم الحراك السياحي ، وعلينا وضعها في بؤرة اهتمام رؤية صياغة خريطة السياحة المصرية بالإضافة الي رفع كفاءة المطاعم و الفنادق.

مرشدين سياحيين لترويج السياحة

وحول أدوات الجذب السياحي شدد على استخدام الذكاء الاصطناعي وترويج مصر بشكل مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة الي تشكيل قوة من أفضل رجال الارشاد السياحي لوضع رؤي تسويق سياحة مصر.

أنهى حديثه قائلا : جميع المقترحات و الرؤي التى طرحتها عبر “صدى البلد” تعد عناصر هامة جاذبة للسياحة و تعيد صياغة الخريطة السياحية التى تروج لمصر بشكل من الواقع الملموس.

