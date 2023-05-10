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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول فريق مسرحي من أهالي شرم الشيخ يبدع في عرض "المأوى"

الممثلين في المسرحية
الممثلين في المسرحية

أبدع أول فريق مسرحي بقصر ثقافة شرم الشيخ  تشكل من أهالي شرم الشيخ والعاملين بالسياحة في عرض مسرحية " المأوي"  وسط حضور جماهيري كبير علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ وحضور اللواء نادر علام واللواء عماد فكري نائبي رئيس مدينة شرم الشيخ 
وعلي  قدر التدريب الجاد الذي استمر شهور طويلة  والصعوبات التي  واجهت   الفريق مسرحي  والتغلب عليها  كان نجاح العرض لمسرحية " المأوي " 
المسرحية كانت بدعوة من اميمة اسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ  لتكوين فريق مسرحي من اهل شرم الشيخ .
المسرحية اخراج محمود عثمان تاليف احمد سمير تصميم الإضاءة احمد امين التعبير الحركي كريم خليل مصمم الديكور عمر كمال  مساعد مخرج علياء صقر  مخرج منفذ امجد لطفي .
تدور المسرحية في إنه لا يمكن اختزال الحياة المأكل والمشرب و المأوي والا نهرب من واقعنا والا   نعيش مثل الحيوانات ويجب ان يتحرر الإنسان من حيونة نفسه و ان نعود إلي الإنسانية  ونعود معا للبقاء والتقدم والعمل  معا بنجاح حيث لا يستطيع احد ان يصنع سيمفونية بمفرده .

وقالت اميمة اسماعيل إنه جاءت الفكرة عندنا اعلنا عن تشكيل فريق مسرحي بقصر ثقافة شرم الشيخ  علي صفحات التواصل الاجتماعي وكانت الاستجابة من ابناء شرم الشيخ والعاملين بالسياحة  الذين انضموا وتحملوا صعوبات التوفيق بين العمل و الهواية وتواضع الإمكانيات ولكن كان إصرارهم عن النجاح اكبر من صعوبات عدم استقرار العمل  وتركهم المدينة نتيجة حاجة العمل .. وقالت مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ انها فخورة بتلك اللحظات التي عايشت فيها تجربة عرض مسرحية المأوي للمخرج محمود عثمان والتي تصادف ان تكون التجربة انتاج قصر ثقافة شرم الشيخ  .
واضافت اسماء عبد القادر إحدى ممثلات العرض المسرحي انها تجربة المسرحية كانت نجاح لكل من شاركوا فيها الذين ظلوا يتدربون شهور طويلة للعرض لمسرحية تناقش قضية محورية الا تدفع الظروف والمجتمع الإنسان للتخلي عن انسانيه ويعيش مثل الحيوان يريد المأوي و المأكل .

وقد طرحت المسرحية  مشكلة الراسمالية وبعض الاغنياء الذين يستغلوا  الطبقات الكادحة  و ظروفها الاجتماعية لتسخيرهم لقضاء اعمالهم ليزداد الاغنياء  ثراء دون مراعاة  الجوانب الإنسانية و الاجتماعية لديهم.

وفي كلمه المخرج انه لا يمكن اعتزال الحياة في الأكل والشرب والمأوي فهناك الكثير من الأشياء التي تستحق ان نكون آدميين من أجلها لا ان نهرب من واقعنا ونعيش مثل الحيوانات، يجب أن يتحرر الإنسان من حيونة نفسه التي تصب العقل وتهيئ له الأفعال التي نشاهدها يومًا بعد الآخر في حياتنا، يجب أن نعود لآدميتنا وإنسانيتنا حتي نجد ما نبحث عنه ونكون معًا هذه هي البداية، البقاء معًا هي التقدم، العمل معًا هو النجاح، لا أحد يستطيع أن يصنع سيمفونية بمفرده يستلزم ذلك اوركسترا.

العرض بطولة عمرو عفيفي، لوسيان علي، مهند ايمن، عبدالله امام، محمد السويسي، هبه فودة، مؤمن محمد، أحمد بهاء شاهين، سمر نبيل، اسوم محمد، خالد ابو اليزيد، محمد العدل، اميرة محيي الدين، محمد أبو الحسن، اندرو جورج، جني وائل، ياسين عماد، وأمير احمد، تأليف احمد سمير، تصميم بامفلت ايريني وجيه،  
تصوير فوتوغرافيا يوسف الحكيم، تصميم ديكور وملابس عمر كمال، تنفيذ ملابس امال يوسف، تصميم إضاءة احمد امين، إدارة مسرحية احمد خميس، نانسي حمدي، هبه حماد، سارة سيف، محمد الشامي، اعداد موسيقي وتعبير حركي كريم خليل، مساعد مخرج علياء صقر، مخرج منفذ امجد لطفي، إخراج محمود عثمان.

"المأوي" شريحة قصر ثقافة شرم الشيخ المسرحية، تم تقديمه على مسرح القصر ويستمر عرضه لمدة أسبوع علي التوالي، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي برئاسة احمد فريج، بثقافة شرم الشيخ بقيادة الشاعرة أميمة اسماعيل.

 

المسرحية

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مسرحية المأوي ثقافة جنوب سيناء فريق مسرحى

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