ببدلة بيضاء أنيقة .. روجينا تتألق في أحدث ظهور لها |شاهد

شاركت الفنانة روجينا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت روجينا بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، ومعتمدة علي الميكب المائل إلى الترابي الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السيدات.

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعي نزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعد المشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاء الناس".