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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في الملاعب.. تدريبات بدنية للفائزين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

ويتضمن اليوم الثاني من التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم :  التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين .

وتعقد فعاليات اليوم الثاني من التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في  التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، على المدربين المعتمدين في الاكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة إلى معلمي التربية الرياضية المرشحين من التوجيه ، ليتولوا مسئولية عقد التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.  

جدير بالذكر أن إتمام التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" ، مرتبط ارتباط وثيق بـ اجتياز المتدرب للاختبارات المكملة التي سوف تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ايمانها الكامل بأنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم : إن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها الأدوات العلمية والتربوية بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتجهيزه للتعامل مع المشكلات الحياتية وتأهيله لسوق العمل.

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