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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بأداء قوي.. أفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب في السوق

أفضل هواتف سامسونج
أفضل هواتف سامسونج للطلبة والشباب في السوق

غالبًا ما يكون البحث عن هواتف أندرويد مميزة وبسعر مناسب أمرًا شاقًا، حيث هناك الكثير من الشركات المصنعة للاختيار من بينها، وتقدم شركة سامسونج عدد من الهواتف المخصصة للشباب والفئة المتوسطة والتي تقدم أداء قويا بمعالجات ممتازة مع سعر مناسب. 

 

وذكر موقع SamMobile عددا من أفضل هواتف سامسونج المخصصة للشباب والطلبة والفئة المتوسطة والتي تجمع بين المواصفات الجيدة و السعر المناسب، ونذكر عددا منها فيما يلي : 

 

هاتف سامسونج Galaxy A53 

 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع من نوع OLED قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ، مع جودة + FullHD، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجا بكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعري للماكرو والعمق بدقة 5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع  Exynos 1280 من تصنيع سامسونج مع 4 و 6 و 8  جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط. 

 

هاتف سامسونج  Galaxy A42  

 

ويتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة +HD، وكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير العريض بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرتين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 20 ميجبيكسل. 

 

ويعمل بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 750 5G، مقترنا بثلاث خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت  قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD، مع بطارية كبيرة بقوة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط. 

 

هاتف سامسونج Galaxy A32 

 

يتميز بشاشة من نوع TFT LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 و كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل  مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

و يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، مع معالج شركة ميدياتيك التايوانية ثماني النواة نوع MT6853 Dimensity 720 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD. 

 

 

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