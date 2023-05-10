المخدرات وأخطارها.. محاضرة توعوية للشباب بشمال سيناء

شهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، في إطار تكليفات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة برعاية الموهوبين ونشر الوعى الفنى والثقافى بأقاليم وفروع ومدن وقرى ونجوع مصر.



ونظمت مكتبة النجاح مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، محاضرة توعوية حول "المخدرات وأخطارها "ألقاها سيد مسعود، تحدث خلالها عن مخاطر المخدرات اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا على الأفراد والمجتمع ، واستعرض الجهود التي تقوم بها الدولة والجهات المختلفة من أجل توعية الشباب من أخطارها، أعد الندوة مسعود نصار مسئول النشاط .

الوعي الفني:

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي إن هذا النشاط، ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى لتنمة واكتشاف المواهب .

وواصل قصر ثقافة العريش نشاطه بتنفيذ ورشة فنية إبداعية فى " الرسم " بمناسبة عيد العمال باستخدام ألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب بطريقة أكاديمية، إعداد وتوجيه الفنانة التشكيلية إيناس سمير مدير القصر.



كما عقد بيت ثقافة المساعيد بإدارة أحمد صابر محاضرة ثقافية حول " فن التعامل مع الآخرين " ألقاها الشيخ محمد الكيلانى، أعدتها نهلة فوزى مسئول النشاط، واستكمل البيت نشاطه بورشة فنية فى " الرسم " لطلاب مدرسة عمر بن العاص الابتدائية المساعيد ، بمقر البيت.



كما عقدت مكتبة الشهداء ورشة فنية فى " الرسم " أشرف على النشاط شيماء بخيت مديرة المكتبة والزملاء روحية عرسان ومحمود عبد الناصر ومحمد عطا الله.

وفى جانب آخر عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل، ورشة إبداع فني فى "الرسم" لرواد القصر، ايمن محمد، وسيد إبراهيم، ومحمد إبراهيم، و محمود سالم، وأحمد محمد، أعدّها إبراهيم القطاوي مسئول النشاط.