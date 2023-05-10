أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

علّق وليد عبد الرازق، حكم مباراة الزمالك وبروكسي، على أدائه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر.

وشهدت مباراة الزمالك وبروكسي، جدلاً تحكيميًا واسعًا بعد ما رفض حكم اللقاء احتساب ركلتي جزاء للأخير خلال اللقاء، كادت أن تبقي آماله في البطولة وتطيح بنادي الزمالك.

وكتب وليد عبد الرازق عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “ثقتي بالله وبنفسي تكفيني”.

الخضري: إقامة كأس مصر بدون الفار كارثة.. وأوباما وعلاء سيعودان للزمالك

وكان قد أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن إقامة بطولة كأس مصر بدون تقنية الفار كارثة، مشيرًا إلى أن الحكام أصبحوا يعتمدون على تقنية الفيديو بشكل أساسي في المباريات

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها على الزمالك ليست صحيحة، ولكن بروكسي يستحق ركلة واحدة فقط، والتحكيم لم يؤثر على نتيجة المباراة".

وأضاف: "عودة يوسف اوباما للزمالك في الموسم القادم أمر هام للغاية رغم ان اللاعب مرتاح للغاية في السعودية ويريد اكمال مشواره هناك".

وأكمل: "الزمالك سوف يستعيد اوباما ومحمود علاء في الموسم المقبل".