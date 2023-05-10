عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدخل جراحي عاجل لمصاب في الفقرات القطنية بمستشفى بئر العبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجح فريق طبي بمستشفى بئر العبد المركزي محافظة شمال سيناء، في إجراء جراحة عاجلة لمريض مصاب، دخل المستشفي وهو يعانى من كسر في الفقرات القطنية، نتيجة سقوط من مكان مرتفع.، وقد شخص الفريق الطبي  بالمستشفى ، حالة المصاب بوجود كسر في الفقرة القطنية الخامسة ، نتج عنه تزحزح فقارى قطنى بين الفقرتين: الخامسة القطنية والأولى العجزية، والذي تسبب في ضعف حركة الطرف السفلى الأيمن .

 

تدخل جراحي:

 

وقد تم اجراء تدخل جراحى بشكل عاجل بتثبيت الفقرتين الخامسة القطنية والأولى العجزية بواسطة عدد ٤ مسامير وعدد ٢ عامود وفك الضغط على جذور الأعصاب.. وقدمت المستشفى الرعاية الطبية اللازم للمريض حتى خرج من العمليات بصحة تامة ، وتحسنت حالته بعد الجراحة.

وقال الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام المستشفى ، أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للمصاب ضم كل من :

الدكتور صلاح صبرى محمد صلاح مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة رباب محمد صبرى مدرس التخدير بالقصر العينى جامعة القاهرة، والدكتورة مايسة جمال أحمد مدرس مساعد التخدير بالقصر العينى جامعة القاهرة .

txt

تدشين برنامج الدعم النفسي وحماية الأطفال بالروضة في شمال سيناء

بئر العبد مستشفي جراحي فريق الفقرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ