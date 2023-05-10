تدخل جراحي عاجل لمصاب في الفقرات القطنية بمستشفى بئر العبد

نجح فريق طبي بمستشفى بئر العبد المركزي محافظة شمال سيناء، في إجراء جراحة عاجلة لمريض مصاب، دخل المستشفي وهو يعانى من كسر في الفقرات القطنية، نتيجة سقوط من مكان مرتفع.، وقد شخص الفريق الطبي بالمستشفى ، حالة المصاب بوجود كسر في الفقرة القطنية الخامسة ، نتج عنه تزحزح فقارى قطنى بين الفقرتين: الخامسة القطنية والأولى العجزية، والذي تسبب في ضعف حركة الطرف السفلى الأيمن .

تدخل جراحي:

وقد تم اجراء تدخل جراحى بشكل عاجل بتثبيت الفقرتين الخامسة القطنية والأولى العجزية بواسطة عدد ٤ مسامير وعدد ٢ عامود وفك الضغط على جذور الأعصاب.. وقدمت المستشفى الرعاية الطبية اللازم للمريض حتى خرج من العمليات بصحة تامة ، وتحسنت حالته بعد الجراحة.

وقال الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام المستشفى ، أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للمصاب ضم كل من :

الدكتور صلاح صبرى محمد صلاح مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة رباب محمد صبرى مدرس التخدير بالقصر العينى جامعة القاهرة، والدكتورة مايسة جمال أحمد مدرس مساعد التخدير بالقصر العينى جامعة القاهرة .