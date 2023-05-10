بينهم 6 أطفال.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الخليل ونابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي، 18 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل، ونابلس بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين فراس وعدي عبد الغني الاطرش من مدينة الخليل، ورشاد ابراهيم جرادات من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقال الناشط الاعلامي الفلسطيني في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: محمد نايف الصليبي ونجله مؤمن (16 عاما)، وعبد القادر موسى بحر (17 عاما)، وخالد محمود العلامة ونجليه القاسم (17 عاما) والقسم (16عاما)، وخالد مصطفى أبو مارية (47 عاما) ونجله ايهم (16 عاما)، ووليد جمال صبارنة (45 عاما) ونجله حسن (17 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين، من بلدات اوصرين ودوما وبيتا، جنوب نابلس

وقالت مصادر أمنيةفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة بلدات جنوب نابلس، واعتقلت خمسة مواطنين وهم: عبد الله عديلي، ومجاهد عديلي، ومحمود عديلي من بلدة أوصرين، ومحمود دوابشة من دوما، وفادي معلا من بيتا.