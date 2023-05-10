سيدات يد الأهلي يواجهن هبيتات الإيفواري ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، نظيره فريق هبيتات الإيفواري في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتقام المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، في تمام الثامنة مساء، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للظهور بشكل مميز ومواصلة الأداء الجيد في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 30-26، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).