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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البلتاجي: خبرات الأهلي تضمن نجاحًا كبيرًا للبطولات الإفريقية

صدى البلد

عبر الدكتور مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن ثقته الشديدة في قدرة النادي الأهلي على تنظيم مثالي للنسخة رقم 39 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي وتستمر حتى 19 مايو الجاري.

وأكد أن الأهلي يملك سجلا حافلا وخبرات كبيرة في تنظيم بطولات إفريقيا، مما يضمن لها النجاح ويمنحها طابعا خاصا في ظل ما يملكه النادي من إمكانات  وجماهيرية كبيرة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة وفرت كل الأجواء اللازمة لخدمة الفرق المشاركة من صالات مجهزة على أفضل مستوى وإقامة وتنقلات مناسبة للجميع من أجل التركيز في البطولة.

وأقيم أمس الثلاثاء حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومسؤولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

 

الدكتور مدحت البلتاجي النادي الأهلي بطولات أفريقيا وجماهيرية كبيرة محمود الخطيب

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