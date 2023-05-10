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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق جاهز لمباراة الترجي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة.

واشتكى الشحات من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وأجرى أشعة عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش أمس؛ للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص سفره مع الفريق.

وجاءت نتيجة الأشعة مطمئنة، وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي جاهزية الشحات لمباراة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

الدكتور أحمد أبوعبلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السفر إلى تونس ملعب التتش لدوري أبطال إفريقيا

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