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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عمرو دياب تتألق في جلسة تصوير من وسط الشارع.. شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

نشرت جنا دياب، ابنه الفنان عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جنا عمرو دياب، بملابس كاجوال، في جلسة تصوير جديدة من وسط الشارع، وعلقت قائلة: “احب نفسي، وانت تحبني، نحن عائلة سعيدة".

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر مايو الجارى على مسرح آرينا كويت، والذى يتسع لأكثر من 5 الآلاف شخص.

 ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج فضلا عن  الاستعدادات الضخمة للحفل منذ عدة أسابيع. 

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