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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأسد يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية

صدى البلد

  تلقّى الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري.


وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الرئيس الأسد تلقى الدعوة لدى لقائه اليوم الاربعاء، مع السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.


وحمَّل الرئيس الأسد، السفير السديري، تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكدا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

 

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