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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفصائل الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

صدى البلد

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم ، إطلاق مئات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في إطار ردها الانتقامي، بعد الغارات الصاروخية التي شمنها تل أبيب بقطاع غزة.

حيث أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة ، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد على الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

وأكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين المحتلة فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.

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