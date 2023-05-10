تقارير: غياب 11 لاعبا عن الترجي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن غياب عدة لاعبين عن فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لموقع "فوت 24" التونسي: "يدخل نبيل معلول، مدرب الترجي، مواجهة الأهلي منقوصا من خدمات هاني عمامو دفاعا وغيلان الشعلالي في وسط الميدان فضلا عن الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد في الهجوم، وربما أيضا الحارس معز بن شريفية".



وأضاف: "وربما سترتفع غيابات الترجي إلى 10 أو 11 لاعبا إذا أضفنا كلا من زين الدين ساسي ورائد بوشنيبة ومالك المهري وغيث الوهابي وعزيز عبيد الذين سيشاركون في كأس العالم للشباب مع المنتخب التونسي".

الأهلي ضد الترجي



يُذكر أن الترجي التونسي سيلعب المواجهة أمام الأهلي على ملعب رادس بدون جماهير وفقًا لقرار لجنة الإنضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؛ بسبب أحداث مباراة شبيبة القبائل الجزائري.