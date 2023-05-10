تغير كبير.. ضابط مخابرات بريطاني يفجر مفاجأة بشأن الحرب

قال ضابط المخابرات البريطاني السابق، أليستير كروك، إن الجيش الأوكراني أدنى من الجيش الروسي من جميع النواحي، على الرغم من المساعدة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في إمكانية حدوث هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كروك: "تحول الوضع إلى 180 درجة. أوكرانيا تفتقر إلى الذخيرة وقطع المدفعية، في حين أن روسيا لديها نظام لوجستي واسع النطاق، وقوة وإمدادات صناعية، كل ما تحتاجه قواتها للهجوم".

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها 50000 جندي مدرب فقط، في حين أن الجيش الروسي لديه عدة مرات.

وخلص كروك إلى أن كل هذا يشير إلى أن كييف ليست مستعدة لشن أي هجوم مضاد كبير.