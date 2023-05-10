بسبب تصريحات نهاية الحرب.. أزمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول مساعدة الغرب

أعرب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن عدم موافقته على رأي مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالوقف الفوري للدعم العسكري الغربي لـ كييف.

وكتب بودولياك، في تغريدة على “تويتر”: “مرة أخرى.. وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بشكل مطلق لا يوقف الحرب على الفور. هذا تناقض محض”.

وأضاف: “الحل الوحيد هو الانسحاب الفوري للقوات الروسية من الأراضي ذات السيادة الأجنبية ووقف الإمدادات يعني فقط زيادة في حجم الحرب".

وفي وقت سابق، قال بوريل، في مقابلة مع قناة “سيكستا” الإسبانية، إنه يمكن وقف الصراع في أوكرانيا على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف، ومع ذلك، في رأيه، فإن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.