اعتراف صادم.. وزير خارجية أوكرانيا يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم ينجح الهجوم المضاد الحالي بالنسبة لـ أوكرانيا، سيكون هناك هجوم أخر، ضد القوات الروسية.

وقال كوليبا، في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، "لا نعتبر هذا الهجوم المضاد هو الأخير، لأننا لا نعرف ماذا سيحدث. وإذا نجحنا في هذا الهجوم المضاد وحررنا أراضينا، حينئذٍ سنقول: نعم، لقد كان الأخير.. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أننا يجب أن نستعد للهجوم المضاد القادم".

وفي أوائل أبريل، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل.