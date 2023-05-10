مصير أوكرانيا.. انتقادات واسعة لـ زيلينسكي بعد قراره الجديد

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن إدخال "يوم أوروبا" في 9 مايو في أوكرانيا، بسبب الرغبة في تقريب نظام كييف من الغرب، لن يساعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحيفة، أن محاولات الابتعاد عن روسيا لن تؤثر على مصالح الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بالصراع الأوكراني.

وقالت: "بإعلانه يوم أوروبا، يسعى زيلينسكي إلى ربط مصير أوكرانيا بمصير أوروبا. وتأمل أوكرانيا أن تتمكن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من دعم أوكرانيا بشكل كامل، بل وحتى التدخل المباشر في صراعها مع روسيا”.

وأضافت: “لكن لدى كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حساباتهم الخاصة، مما يجعل من الصعب عليهم تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا كما يطلب”.

وأشارت إلي أنه “على الرغم من آمال بعض الدول الغربية في شن هجوم مضاد في كييف، فإن المزيد من الأشخاص العقلاء، بمن فيهم بعض السياسيين الأوكرانيين، يعرفون أنه لا ينبغي أن يكون لديهم آمال كبيرة، لأن روسيا في وضع جيد نسبيًا، ولديها مزايا في الأسلحة والجيش”.