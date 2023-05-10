سفير أذربيجان يضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري للزعيم حيدر علييف بالقناطر الخيرية

استقبل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان بجمهورية مصر العربية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان بمناسبة الذكرى المئوية على ميلاده.



جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و الدكتور علي جمعة رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية البرلمانية بمجلس النواب والدكتور هاني سري الدين رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية البرلمانية بمجلس الشيوخ والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر وسفراء دول كلا من تركيا وكازاخستان وطاجيستان وإيران وأوزباكستان وأوكرانيا وعدد من الدبلوماسيين من السفارات المختلفة واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية .

بدأت مراسم اللقاء بإستقبال محافظ القليوبية لسفير أذربيجان بجمهورية مصر العربية ثم وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذر بيجان وزعيمها الشعبي الذي أحدث طفرة اقتصادية بها.

وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل فى حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية مثمنا جهود السفير، ودعمه المستمر في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

واشتمل اللقاء اليوم على احتفالية ألقى فيها المحافظ كلمة، أكد خلالها على ترحيب المحافظة باستضافة هذا الوفد رفيع المستوى من السفراء والدبلوماسيين لنشارك دولة أذربيجان الصديقة احتفالها بالذكرى المائة لمولد الزعيم حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان المستقلة، هذا الزعيم الذي بنى نهضة أذربيجان الحديثة بإدارته القوية وحبه العميق للوطن وقراراته الحكيمة.

وقدم المحافظ التهنئة لشعب أذربيجان الشقيق على هذه المناسبة العظيمة مؤكدا على حرص محافظة القليوبية الدائم على توطيد علاقات الصداقة متمنيا لدولة أذربيجان ولشعبها العظيم دوام التقدم والإزدهار.

وفي كلمته أعرب سفير أذربيجان عن سعادته بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانيه بالقناطر الخيرية، والتي تنال اهتماما كبيرا من المحافظة مشيرا أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخية تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان مشيرا أن السفارة بصدد تنظيم احتفالية أخرى بالعاصمة باكو ، وسيشارك فيها العديد من الشخصيات المصرية والبرلمانيه بمصر وأذربيجان.

وألقى الدكتور علي جمعة رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية البرلمانية بمجلس النواب كلمة أكد خلالها على عمق الصداقة بين مصر وأذربيجان وأن هناك ود وحب متبادل بين الشعبين مشيرا أن الزعيم الراحل حيدر علييف سعى وجاهد بالسلم حتى انتصرت بلاده واسترد حقوق شعبه وبنى نهضة أذربيجان حتى أصبحت الآن أقوى دول بلاد شمال القوقاز ، كما أن هناك أكثر من 700 عالم من أذربيجان ذاع صيتهم في مصر وكانوا أداة لنشر ثقافة بلدهم.

وقد أشاد الدكتور هاني سري الدين رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بمجلس الشيوخ بالعلاقات المصرية الأذربيجانية، والدور المهم الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين من أجل تقوية العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وأهمية التعاون البرلماني المشترك وتنشيط دور مجموعة الصداقة في برلماني البلدين، مرحبا بتوافد الزيارات الرسمية لعدد من السفارات الأخرى في الاحتفالية.

345931021_948650586559699_8036859827263405084_n

346064395_564101945838768_8774051752418930863_n