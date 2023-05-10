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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب وفاء مكي.. ريهام سعيد تعتذر لأسرة أحمد راتب

ريهام سعيد
ريهام سعيد

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بعد ترديد اسمه فى الحلقة التى قدمتها حول قضية وفاء مكي، وأكدت أنه كان أحد أطراف القضية بشهادته.

وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الشخصية: الحقيقة إن أنا ذكرت اسم الأستاذ الفنان الكبير أحمد راتب في حلقة خاصة بقضية وفاء مكي.

وأضاف ريهام سعيد: بالرغم إن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا إن غلطتي إن مكنش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من ٢٣ سنة.

وتابعت: أنا بعتذر لعائلة الأستاذ أحمد راتب مش علشان التهديدات إنما علشان أنا غلطت فعلا إني متأكدتش بمستند.. على فكرة أنا من عشاق الأستاذ أحمد راتب الله يرحمه ويدخله فسيح جناته، بعتذر مرة تانية وسيتم حذف المقطع.

 

ريهام سعيد وأحمد راتب 

وكانت ريهام سعيد قد ذكرت خلال حلقتها التى قدمتها عن الفنانة وفاء مكي وقضيتها الشهيرة أن هناك بعض الفنانين كانوا أطراف فى القضية بشهادتهم، مؤكدة أن أحمد راتب تم الحكم عليه بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة زور فى هذه القضية، وهو ما جعل ابنة أحمد راتب تبدأ فى اتخاذ اجراءات قانونية ضد ريهام سعيد لأنها تحدثت عن الراحل دون دليل.
 

حقيقة قضية وفاء مكي 

كشف عصام البنا، محامي الخادمتين المجني عليهما في قضية تعذيبهما، والمتهمة فيها الفنانة وفاء مكى، عن كثير من التفاصيل الخاصة بحالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الأخيرة بخصوص براءة وفاء مكى. وقال عصام البنا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم": “الفنانة وفاء مكي تصورت أنها بعد خروجها من السجن، ستنهال عليها عروض التمثيل في الأعمال الفنية، وهو ما لم يحدث، وفتحها للقضية مجددا بعد مرور 23 عاما أمر يؤكد أنها ترغب فى العودة إلى عملها بسبب ضيق الحال”.

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