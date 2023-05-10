بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

آلام اللثة من المشكلات الصحية المنتشرة بشكل واسع بين جميع الأعمار، وتحدث عند وجود التهاب فى هذه المنطقة أو تعرض أحد الدروس للإصابة فيها يشتهر زيت الخروع بفوائده العديدة للشعر، ولكن لايعرف الكثير من الأشخاص أنه يمكن استخدامه فى علاج آلام اللثة والتخلص منها.

وفقا لما جاء فى موقع “ artofsmilespasadena ” نعرض لكم طريقة عمل وصفة زيت الخروع لعلاج آلام اللثة

مقادير وصفة الخروع لعلاج اللثة:



1 قرص كافور

بضع قطرات من زيت بذور الخروع

زيت الخروع



طريقة عمل وصفة زيت الخروع لآلام اللثة:

اسحق قرص الكافور واصنع معجونًا بخلط زيت بذور الخروع معه.

افرك المعجون برفق على المناطق المصابة من اللثة.

اتركه لمدة 2-3 دقائق ثم اشطف فمك بالماء الدافئ لإزالة الكافور بالكامل وكرر هذا مرة واحدة كل يوم.

زيت الكافور

فائدة الوصفة فى علاج آلام اللثة

يوفر هذا العلاج الراحة من تورم اللثة، والكافور مسكن للألم، بينما يمارس زيت الخروع تأثيرات مضادة للالتهابات والانتفاخ.