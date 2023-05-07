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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

الدوخة
الدوخة

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الدوخة سواء عند الإصابة بها بشكل طارئ أو بصفة مستمرة وتجعل الإنسان يفقد التركيز وتقل كفائته فى العمل والرياضة والدراسة 
 

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ووفقا لما جاء فى موقع “netmeds ” نعرض لكم أهم الأطعمة التى تعالج الدوخة خاصة أنه يزداد فى الصيف

الفاكهة:

 الفاكهة غنية بكنز من العناصر الغذائية المفيدة للغاية للسيطرة على أعراض الدوخة ويمكن أن تساعد الفواكه التي تعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C  مثل التوت والحمضيات والأناناس والجوافة في تخفيف الشعور بالدوار.

البوتاسيوم ضروري في الحفاظ على توازن السوائل في النظام ويمكن أن يتسبب احتباس السوائل في الأذن الداخلية في حدوث الدوار ، لذلك قم بتضمين بعض هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم لتقليل الأعراض مثل الموز والعنب والمشمش وما إلى ذلك.

المكسرات: 

تعد المكسرات مصدرًا رائعًا للدهون الصحية والفيتامينات E و A و B التي تساعد على تخفيف الأعراض والحفاظ على نشاطك طوال اليوم وتناول حفنة من المكسرات مثل السوداني واللوز والجوز والبندق كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

الفول السوداني
الفول السوداني

الخضار : 

تقدم الخضار مجموعة من الفوائد الصحية لصحتك العامة ، بالإضافة إلى تقليل أعراض الدوار وحاول تضمين حصة واحدة على الأقل من الخضروات مثل الهليون والبروكلي وجميع الخضروات الخضراء الأخرى في وجبتك العادية.

البروتينات منزوعة الدهون:

 الدجاج والأسماك والبيض منزوع الدهن والعضوية والمعالجة الزراعية هي مصدر صحي للبروتينات التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وتخفيف أعراض الدوخة.

الدواجن
الدواجن

الزنجبيل:

 الزنجبيل هو عشب رائع يشتهر بتخفيف الأعراض مثل الغثيان والقيء وخفة الرأس ويتم تقييمه كعلاج مؤكد لإدارة الدوخة ويعد احتساء شاي الزنجبيل طريقة مثالية للسيطرة على الأعراض.

أضف الكثير من الأطعمة الطازجة والطبيعية الغنية بفيتامينات B و C ومعادن الزنك والمغنيسيوم لإصلاح تلف الأعصاب وتعزيز الدورة الدموية.

حافظ على رطوبتك:

 شرب الكثير من السوائل ضروري للحفاظ على توازن السوائل والكهارل في النظام وتتفاقم أعراض الدخة عندما يصاب الشخص بالجفاف ، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم لتقليل عدد المرات التى تحدث فيها الدوخة .

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