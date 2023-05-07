الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

زادت حالات تشخيص سرطان القولون لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا تزداد مؤخرًا بشكل ينذر بالخطر للشباب فى العالم، لذا من المهم إجراء الفحوصات الدورية ومعرفة الأعراض.

ووفقا لما جاء فى موقع “ تايمز أوف إنديا” فإن الباحثون وجدوا أن علامات سرطان القولون لدى المرضى، هى: آلام في البطن، ونزيف في المستقيم، وإسهال، أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة المعهد الوطني للسرطان.

قال دكتور يين كاو ، أستاذ الجراحة المساعد في قسم علوم الصحة العامة ، وعضو باحث في مركز سايتمان للسرطان في مستشفى بارنز-جيويش وكلية جامعة واشنطن.

سرطان القولون

أضاف “ كاو أن هناك عرضين على وجه الخصوص يدلان على سرطان القولون و نزيف المستقيم وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ” الأنيميا" المستمرة رغم تلقى العلاج والنظام الغذائي المناسب

وتكمن علاقة الأنيميا بمرض سرطان القولون فى أن الأخير تسبب فى التهابات تعمل على تقليل من إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يجعل نسب الهيموجلوبين تنخفض هذا بالإضافة إلى تأثير سرطان القولون على الشهية والقابيلة لتناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من العلاجات الكيميائية تقوم بتثبيط النخاع العظمي ، مما يعني أنها تبطئ إنتاج خلايا الدم الجديدة بواسطة نخاع العظم.