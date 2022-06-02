بدون أية أدوية .. طرق طبيعية لعلاج الدوخة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الدوخة حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في مختلف أنحاء العالم

نعرض لكم طرق علاج الدوخة المختلفة بدون أدوية وفقا لما أورده موقع " parentingfirstcry " .

ركز على شيء واحد

عندما تبدأ الدوخة فمن المهم أن تستقر على نفسك وحاول البقاء في مقعدك وتقليل الحركة وركز عينيك على شيء أمامك ثابت وغير متحرك وسوف يساعد عقلك على إعادة تنظيم نفسه وعدم التسبب في الغثيان على الفور.

رطب نفسك في أسرع وقت ممكن

تحدث الدوخة غالبا بسبب الجفاف مما يؤدي لعمل الدماغ بشكل غير طبيعي، ومع ذلك يمكن أن تحدث الدوخة نتيجة نوبة القلق وبغض النظر عن السبب فإن شرب كوب من الماء يساعد دائمًا على تهدئة الأمور بطريقة سريعة، ويفضل شرب الماء البارد حتى يهدئ جسمك.

العلاج العشبي لزيادة الدورة الدموية

بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى الشعور بالدوار بشكل منتظم ، قد يكون من المفيد الحصول على علاج عشبي معين معك في جميع الأوقات ويمكن استخدام الأدوية التي أثبتت فعاليتها في تسريع الدورة الدموية لتقليل الدوار. تحقق مع طبيبك عند اختيار نهج طبي بديل.

احصل على تدليك للجسم

خذ قسطًا من الراحة واذهب للحصول على تدليك سريع يمكن أن يخفف من التوتر في جسمك وهذا مفيد للغاية لأولئك الذين يميلون إلى الشعور بالدوار نتيجة نوبة القلق، والتدليك الذي تحكمه مبادئ العلاج بالابر سيساعد في تحفيز تدفق الدم داخل جسمك ويساعد في التعامل مع نوبات الدوار المتكررة.

شرب كأس من خل التفاح

تناول كاس مخففة من خل التفاح بالماء حيث يعالج الانخفاض الكبير في مستويات السكر خلال اليوم وتأخذ الأطعمة وقتًا خاصًا في رفع هذه المستويات ، لكن كوبًا من خل التفاح يمكن أن يثبّت هذه المستويات في غضون فترة زمنية قصيرة.

استهلك منتجات الحبوب الكاملة

الأطعمة سريعة الهضم التي تحتوي على الدقيق المكرر أو السكر تعطي جسمك جرعة سريعة من السكر ، ولكنها تخفضه بنفس السرعة مما قد يؤدي إلى الدوار. لذلك من المنطقي استبدال نظامك الغذائي تدريجيًا ببدائل الحبوب الكاملة وهذه تستغرق وقتًا للهضم وتساعد في الحفاظ على استقرار مستوياتك لفترة طويلة من الزمن فهي مفيدة للجهاز الهضمي.

شرب كأس من عصير الليمون

سواء كانت الدوخة لديك بسبب مستويات الطاقة أو الدوار ، فإن جرعة سريعة من عصير الليمون تميل إلى القيام بالحيلة دائمًا تقريبًا والأشخاص الذين يتمتعون بتوازن جيد من فيتامين سي في نظامهم الغذائي ، أبلغوا عن حالات أقل من الدوار ويجب أن يكون أي شيء من التوت والطماطم إلى الخضار الداكنة إضافة ضرورية لنظامك الغذائي للمساعدة في الحفاظ على تناول الفيتامينات والحفاظ على صحتك.

تناول شاي الزنجبيل

يساعد شرب الزنجبيل الدافئ في علاج الدوخة في أقل من 30 دقيقة وهذا خيار أفضل من أي دواء.

تجنب الاستحمام بماء ساخن أو بارد

قد يبدو هذا غير بديهي لأن معظم حمامات المياه الساخنة أو الباردة تجعلك تشعر بالاسترخاء، ومع ذلك فإن الاسترخاء البيولوجي هو آخر ما تحتاجه عندما تشعر بالدوار لأنه سيقلل الدورة الدموية بشكل أكبر ويزيد الدوار سوءًا وفي حين أن مثل هذه الحمامات قد يكون لها فوائدها في مواقف أخرى ، عند مواجهة الدوخة استخدم بالماء الأقرب إلى درجة حرارة الغرفة.