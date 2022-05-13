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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض اللحمية لدى الأطفال.. أبرزها الصداع والرشح

أعراض لحمية الأنف
أعراض لحمية الأنف

يرغب عدد كبير من الأباء فى معرفة أعراض اللحمية لدى الأطفال لتتمكن من اكتشفاها بسرعة حال إصابة الأطفال بها.

وتتشابه أعراض اللحمية لدى الأطفال مع أعراض عدد كبير من الأمراض الأخرى التى تصيب الجهاز التنفسي مما يجعل الأهل لايستطيعون اكتشاف حقيقة مرض الطفل والتأخر فى علاجه واستمرار شعوره بالألم.

ولهذا السبب تساعد دراية الوالدين بـ أعراض اللحمية لدى الأطفال بشكل مسبق فى التمكن من التمييز بينها وبين الأمراض الأخرى التى تصيب الجهاز التنفسي.

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عرض موقع “ mayoclinic ” أهم أعراض اللحمية لدى الأطفال وأبرز العلامات الخطيرة التى تستدعى زيارة فورية للطبيب.

سيلان الأنف
انسداد دائم بالأنف
الرشح خلف الأنف
انخفاض أو فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة التذوق
ألم في الوجه أو صداع
ألم في الأسنان العلوية
شعور بالضغط على جبهتك ووجهك
الشخير
نزيف الأنف المتكرر

معلومات مهمة عن أعراض اللحمية 

يصاحب اللحمية الأنفية وجود تهيج والتهاب في بطانة ممرات والجيوب الأنفية، والتي تستمر لأكثر من 12 أسبوعًا وتكون السلائل الأنفية لينة ولا يشعر بها المريض، ومن ثَم إذا كانت صغيرة فقد لا يشعر الطفل بوجودها من الأساس، وقد تتسبب السلائل العديدة أو الكبيرة في انسداد ممرات والجيوب الأنفية.

اعراض اللحمية
اعراض اللحمية


حالات تستدعى زيارة الطبيب بسرعة؟


زُرْ طبيبك عند استمرار الأعراض لمدة تزيد على 10 أيام و تتشابه أعراض اللحمية لدى الأطفال مع أعراض العديد من الحالات الأخرى ويشمل ذلك نزلات البرد.

يجب الحصول على رعاية طبية فورية عند ظهور أعراض لحمية الأنف التالية عند الأطفال، وهى:

صعوبة شديدة في التنفس
تفاقم مفاجئ في الأعراض الخاصة بالطفل
ازدواج الرؤية أو ضعف الرؤية 

تصبح القدرة على تحريك العينين محدودة
وجود تورم شديد حول العينين
ظهور صداع شديد على نحو متزايد مصحوب بحمى شديدة أو عدم القدرة على قلب الرأس للأمام.

قبل إعطاء الطفل أى علاج يجب إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من تشخيص الحالة وينبغى إخبار الطبيب بالأمراض الأخرى التى يعانى منها الطفل والأدوية التى يتناولها لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة سواء أثناء تناول العلاج أو الخضوع للعملية الجراحية لاستئصال لحمية الأنف.

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