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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

انسداد الأنف
انسداد الأنف

علاج انسداد الأنف عند الأطفال، يتعرض الكثير من الأطفال لمشكلة انسداد الأنف ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها الأنفلونزا أو التهاب الأنف،على عكس ما يُعتقد، فإن انسداد الأنف ليس بسبب المخاط الزائد ولكن بسبب التهاب الأوعية الدموية في الأنف.

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علاج انسداد الأنف عند الأطفال

علاج أنسداد الأنف

انسداد الأنف عند الأطفال الرضع يؤدي إلى صعوبة التنفس ، مما يجعل الطفل يشعر بالخمول وسرعان ما تشعرين ان طفلك يعاني من الانفعال طوال اليوم، في بعض الأحيان ، يؤدي الأنسداد المستمر إلى التهابات قناة الأذن والجهاز التنفسي العلوي.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية طرق عديدة لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما أسباب انسداد الأنف المستمر عند الأطفال الرضع

يرجع سيلان الأنف عند الأطفال الرضع للكثير من الأسباب، فقد يعاني البعض من أمراض أو من حالات كامنة مثل.. 

التهابات الجيوب الأنفية
زكام
التهاب الأنف التحسسي
التهاب الأنف الحركي الوعائي (بسبب تمدد الأوعية الدموية في الأنف)
أشياء صغيرة عالقة داخل فتحة الأنف

نمو حميد يشبه الكيس في الأنف (الزوائد الأنفية)
ارتداد احتقان الأنف (إفرازات بسبب الاستخدام المستمر لبخاخات الأنف )
في حالات نادرة. 

علاج انسداد الأنف المستمر عند الأطفال الرضع

علاج إنسداد الأنف

هناك العديد من الطرق لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال ، بدءًا من العلاجات المنزلية البسيطة إلى الأدوية. يمكن أن تخفف العلاجات التالية لطفلك من انسداد الأنف  .

ضعي الرأس في وضع مرتفع لسهولة التنفس.

استخدمي مرطبًا بالرذاذ البارد لفك المخاط وتنظيف الممرات الهوائية.
جربي استخدام شفاطة الأنف مع الماء المالح أو المحلول الملحي لتنظيف الأنف.
اتصلي بطبيب الأطفال الخاص بك لاستخدام قطرات المحلول الملحي أو بخاخات الأنف، أحذرى من استخدام لا تستخدم رذاذ الأنف لأكثر من ثلاثة أيام لأنه قد يتسبب في ارتداد احتقان الأنف.
عادة ما يستمر احتقان الأنف الخفيف لبضعة أيام. العلاجات المنزلية فعالة في إراحة الطفل من أي إزعاج. ومع ذلك ، إذا استمر الازدحام لأكثر من أسبوع ، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية الأدوية وفقًا لذلك.

قد تكون أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة على البالغين ولكن ليس للأطفال. ومن ثم ، تواصل مع طبيب الأطفال بشأن نوع الدواء المناسب لطفلك الذي يعاني من انسداد أو سيلان الأنف. علاوة على ذلك ، سيحلل مقدم الرعاية الصحية السبب الكامن وراء الازدحام المستمر ويصف الأدوية وفقًا لذلك. الأدوية الأكثر شيوعًا لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال هي:

مضادات الهيستامين في حالة الاحتقان التحسسي
بخاخ الأنف المضاد للالتهابات للأطفال الأكبر من سنتين
الأدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية في حالة وجود أي عدوى

تشخيص علاج انسداد الأنف المستمر عند الأطفال الرضع

الأطفال

تشخيص وعلاج انسداد الأنف
أثناء استشارة الأنف والأذن والحنجرة ، سيراجع طبيب طفلك جميع الأعراض التي يعاني منها طفلك معك ويطرح أسئلة من شأنها أن تساعد في تحديد ما إذا كان هناك نمط لأعراضه. سيتم إجراء فحص ، وقد يوصى بإجراء اختبار. تشمل الاختبارات الشائعة اختبار الحساسية وتنظير الأنف والأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب.

يوصى بأخذ حقن الحساسية للأطفال الذين يعانون من الحساسية الشديدة إذا لم يستجيبوا جيدًا للأدوية في حالات تضخم الغدد اللمفاوية وانحراف الحاجز الحاد ورتق القناة، قد يناقش طبيب طفلك الجراحة معك.

يعاني الأطفال من ألم فى الوجه واضطراب في النوم ، إذا بدا أن طفلك يعاني من انسداد أنفي مزمن ، فحددى موعدًا مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال.

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