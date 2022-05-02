الخضوع للفحص أثناء الولادة.. طريقة تشخيص العيوب الخلقية عند الأطفال

العيوب الخلقية هو شيء غير طبيعي في جسم المولود الجديد، كل أربع دقائق ونصف، يولد طفل في الولايات المتحدة بعيب خلقي، يمكن أن يكون العيب، الذي قد يؤثر على أي جزء من جسم طفلك.

ووفقا لموقع clevelandclinic، يعاني ما بين 2٪ و 3٪ من الأطفال من عيب أو أكثر عند الولادة، يرتفع هذا الرقم إلى 5٪ بحلول العمر الأول (لا تُكتشف جميع العيوب بعد ولادة طفلك مباشرةً).

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تشخيص العيوب الخلقية قبل ولادة طفلك وعند الولادة وبعد الولادة، تم العثور على معظمها في السنة الأولى لطفلك.

طرق تشخيص العيوب الخلقية

أثناء الحمل قد تختارين الخضوع للفحص بحثًا عن العيوب الخلقية والاضطرابات الوراثية باستخدام الموجات فوق الصوتية أو اختبارات الدم، إذا أظهر اختبار الفحص شيئًا غير طبيعي ، فغالبًا ما يوصى بإجراء اختبار تشخيصي. تقوم فحوصات الثلث الأول من الحمل بالتحقق من وجود مشاكل في قلب طفلك واضطرابات الكروموسومات مثل متلازمة داون. تشمل اختبارات الفحص ما يلي:

1- فحص دم الأم

يمكن أن تقيس اختبارات الدم مستويات البروتين أو تعميم الحمض النووي للجنين في دم الأم. يمكن أن تشير النتائج غير الطبيعية إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب الكروموسومات الجنيني.

2- الموجات فوق الصوتية

تبحث الموجات فوق الصوتية عن السوائل الزائدة خلف رقبة طفلك. قد يكون ذلك علامة على زيادة خطر الإصابة بعيب في القلب أو اضطراب في الكروموسومات.

3- مخطط صدى القلب للجنين

هذه هي الموجات فوق الصوتية المركزة لقلب طفلك ، ويمكن طلبها في بعض حالات الحمل عالية الخطورة ، أو في حالة الاشتباه في وجود عيب في القلب في الموجات فوق الصوتية الشاذة. لا يمكن رؤية كل عيوب القلب قبل الولادة.