أمراض غير متوقعة يكشفها تحليل الكروموسومات للجنين

يستخدم التحليل الكروموسومي للكشف عن تشوهات الكروموسومات وبالتالي يتم استخدامه لتشخيص الأمراض الوراثية وبعض العيوب الخلقية واضطرابات معينة في الدم أو الجهاز اللمفاوي.

تلقي اختبارات النمط النووي نظرة فاحصة على الكروموسومات داخل خلاياك لمعرفة ما إذا كان أي شيء عنها غير عادي، غالبًا ما يتم إجراؤها أثناء الحمل لاكتشاف المشكلات التي يعاني منها الطفل، يشار إلى هذا النوع من الإجراءات أيضًا باسم الاختبار الجيني أو اختبار الكروموسوم ، أو التحليل الوراثي الخلوي.

ومن الأشياء التي يكشف عنها تحليل الكروموسومات للجنين

يتم إجراء تحليل الكروموسومات للجنين ، باستخدام السائل الأمنيوسي أو الزغابات المشيمية (نسيج من المشيمة): البشر لديهم 46 كروموسوم، يرث الأطفال 23 من أمهاتهم و 23 من أبيهم، وفي بعض الأحيان ، يكون لدى الأطفال كروموسوم إضافي ، أو كروموسوم مفقود ، أو كروموسوم غير طبيعي، ستشهد اختبارات النمط النووي إذا كان أي من هذه حدثت مع الخاص بك الطفل ، تشمل الأشياء الأكثر شيوعًا التي يبحث عنها الأطباء في اختبارات النمط النووي ما يلي:

1- متلازمة داون (تثلث الصبغي 21)، الطفل لديه كروموسوم إضافي أو ثالث يؤثر هذا على شكل الطفل وتعلمه.

متلازمة إدواردز (التثلث الصبغي 18)، الطفل لديه كروموسوم 18 إضافي، ويعاني هؤلاء الأطفال عادة من العديد من المشاكل ، ومعظمهم لا يعيش أكثر من عام.

2- متلازمة باتو (تثلث الصبغي 13)، الطفل لديه كروموسوم ثالث عشر إضافي، يعاني هؤلاء الأطفال عادة من مشاكل في القلب وضعف عقلي حاد لن يعيش معظمهم أكثر من عام.

3- متلازمة كلاينفيلتر، الطفل الرضيع لديه كروموسوم X إضافي (XXY)، قد يمرون بمرحلة البلوغ بوتيرة أبطأ ، وقد لا يتمكنون من إنجاب الأطفال.

4- متلازمة تيرنر ، طفلة لديها كروموسوم X مفقود أو تالف يسبب مشاكل في القلب والرقبة وقصر الطول.يستخدم التحليل الكروموسومي للكشف عن تشوهات الكروموسومات وبالتالي يتم استخدامه لتشخيص الأمراض الوراثية وبعض العيوب الخلقية واضطرابات معينة في الدم أو الجهاز اللمفاوي.

5- شخص تم تشخيص إصابته بأنواع معينة من سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية أو فقر الدم المقاوم أو السرطان لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مكتسبة في الكروموسومات ؛ يمكن إجراء هذا الاختبار على عينة من الدم أو نخاع العظم.

المصدر webmd