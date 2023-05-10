باحث بـ"المصري للفكر": الغارات على قطاع غزة هدفها التغطية على إخفاقات نتنياهو

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تسعى لتصدير أزماتها إلى الخارج، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات كبيرة تهدد تماسك الائتلاف الحكومي الهش الذي كونه بنيامين نتنياهو.

وأضاف “عبد الرازق”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد الحالي في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع حركة الجهاد الإسلامي بشكل رئيسي هي محاولة للتغطية على الإخفاقات التي تواجهها الحكومة في الداخل، وصرف النظر عن هذه المشكلات، وكسب تأييد عدد كبير من المواطنين داخل إسرائيل.

وتابع أن نتنياهو يحاول أن يستخدم أمن إسرائيل في مواجهة التحديات سواء الداخلية والخارجية، ولكن كل هذه الغارات على قطاع غزة هي فقط للتغطية على الإخفاقات الداخلية، وتصدير الأزمة التي تواجهها حكومة نتنياهو للخارج.

فصائل المقاومة الفلسطينية

ونوه عبد الرازق بأنه في المقابل تستمر الفصائل الفلسطينية في الرد على هذه الغارات خاصة بعدما أسفرت عن اغتيال 3 من أهم قادة حركة الجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن إطلاق الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة هي عملية للرد على هذه العمليات الاسرائيلية، وأنها اطلقت حتى الآن مئات الصواريخ وصلت الى وسط إسرائيل وتل أبيب.