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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجهود المصرية تنجح في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

فلسطين
فلسطين

أذاعت  فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلاً، حول نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

 

ودعت مصر لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، وأدانت أيضا وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرته محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء. 

 

 

بنيامين نتنياهو

 

وأضافت: "يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد عسكري يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيًا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".

وقف إطلاق النار فلسطين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني قطاع غزة

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