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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي : استمرار حرب غزة 3 أيام فشل لحكومة نتنياهو

حرب غزة
حرب غزة

قال فضل طهبوب الكاتب والمحلل سياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستهدف قطاع غزة ضمن خطته لتجميع الشعب الإسرائيلي خلف حكومته اليمينية المتطرفة.

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وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب إذا استمرت ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة، خارج غلاف غزة، حينذاك سيخسر نتنياهو الدعم الشعبي ويتراجع عن مواقفه المتطرفة تجاه الأراضي المحتلة.

وتابع أن نتنياهو إذا نجح في فسخ الوحدة بين القوى الوطنية الفلسطينية وغرفة عمليات المقاومة الفلسطينية، فإنه بذلك سيكون قد نجح في سياسته تجاه قطاع غزة والأراضي المحتلة.

ودعا إلى ضرب تل أبيب بكل قوة، مشيرا إلى تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بأنه "قد حان وقت الاغتيالات"، وقال: "إذا استمرت الحرب أكثر من 3 أيام قد يقصيه نتنياهو ويشكل حكومة وحدة وطنية استجابة لمطالب الشارع الإسرائيلي".

 

قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي

 

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، في قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس إلى 19 شهيدًا و40 جريحًا بينهم أطفال ونساء، كما وقع دمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.

وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة له. كما استهدفت المقاومة تل أبيبَ وعطلت حركة الطيران في مطار بن غوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع.

نتنياهو الشعب الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي فضل طهبوب المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

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