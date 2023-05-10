عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع المدني في غزة: نعاني نقصا حادا في الإمكانات بسبب الحصار

فلسطين
فلسطين

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، من غزة، إن الدفاع المدني يعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات، بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف محمود بصل ، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم تجاه فلسطينيين عُزل، لافتا إلى أن الأطفال يعيشون حالة من الرعب وسط القصف الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإصابات بين صفوف المواطنين وسقوط شظايا إثر القصف الإسرائيلي، وسط تعنت واضح من المنظمات الدولية أمام إدخال المساعدات إلى فلسطين.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.

وطالبت السلطات الإسرائيلية من مستوطني غلاف غزة دخول الملاجئ فورًا. جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 17 حتى الآن.

الدفاع المدني محمود بصل العدوان الإسرائيلي قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

وقف دائم لإطلاق النار.. مشاورات بين مصر وبريطانيا بشأن السودان

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين العالقين في السودان

للتصدي لصاروخ من غزة.. إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داود لأول مرة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

المؤشر المصري يتصدر المكاسب بالبورصة مع تباين الأسهم الخليجية

بالباسبور فقط.. سافر إلى ربع دول العالم بدون تأشيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ