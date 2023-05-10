داعش الإرهابية تعلن مسؤوليتها عن تفجير بمركز شرطة بدمشق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي ،اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن تفجير مركبة بعبوة ناسفة بمركز للشرطة في دمشق، ما تسبّب في سقوط ضابط برتبة مقدّم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان تناقلته حسابات على تطبيق تليجرام: إن مجموعة إرهابية تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة بدمشق في منطقة برزة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق عن سقوط ضابط برتبة مقدّم من قيادة شرطة دمشق إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة، على أن يشيّع إلى مثواه الأخير في محافظة السويداء بجنوب سوريا.

كما أصيب أربعة من القسم بإصابات عديدة.

