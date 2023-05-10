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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة السعيد: مصر وأمريكا تستطيعان إيقاف العدوان على غزة

غزة
غزة

قال أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر لديها القدرة على التواصل مع الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بالتدخل.

 

وأضاف في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تحقق ما يسمى بنظرية "الأمن الإسرائيلي"، إذ أثبتت حكومة بنيامين نتنياهو أنها هي التي تعرّض أمن إسرائيل للخطر.

 

وأشار إلى التظاهرات التي اندلعت في إسرائيل مؤخرا ضد الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، موضحا أن الهدف من العدوان الإسرائيلي هو تحقيق نجاح نسبي والتفاف حول الحكومة الإسرائيلية التي لا تلقى تأييدا شعبيا في إسرائيل.

 

ووصف الدعوة المصرية لوقف إطلاق النار بشكل فوري بأنها تنطلق من الدور التاريخي والمحوري لمصر في المنطقة العربية" بحكم قدرتها على التواصل مع الجانبين المصري والإسرائيلي، لافتا إلى الثناء الأمريكي على الدور المصري في وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على مدار العامين الماضيين.

 

وكان قد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، في قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس إلى 20 شهيدًا و40 جريحًا بينهم أطفال ونساء، كما وقع دمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.

 

 المقاومة الفلسطينية 

 

أصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة له. كما استهدفت المقاومة تل أبيبَ وعطلت حركة الطيران في مطار بن غوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع

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