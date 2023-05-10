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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أباطرة الحشيش والهيروين.. حبس 240 ديلر أسقطتهم الداخلية في «كعابيش»

صدى البلد

قرّرت النيابات المختصة بالجيزة حبس 240 "ديلر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين فى حملة أمنية مكبرة بكعابيش بالجيزة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش بالجيزة.

 

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من  الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 202 قضية إتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالى 240 متهمًا. 

 

وعُثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3,056 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو- 5954 قرصا مخدرا".

 

أباطرة الحشيش والهيروين كعابيش الداخلية حبس 240 ديلر حملة أمنية مكبرة

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