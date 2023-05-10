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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف توجه رسالة لـ رئيس مهرجان تونس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة لـ رئيس مهرجان تونس بعد حضورها المهرجان كضيف شرف.

 

نشرت رانيا يوسف، صور لها من المهرجان من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “اول مرة زرت فيها تونس لم اتخيل انه بعد سنوات طويلة سوف احضر كضيف شرف مهرجان سينمائي دولي مهم مثل مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي في دورته الثانية”.

لمشاهدة الصور اضغط هنا 
وتابعت قائلة: “كل الشكر الي رئيس المهرجان المخرج مختار العجيمي و القائمين علي المهرجان”.

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افتتح مساء السبت 6 مايو، الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي، في تونس، بمشاركة عدد كبير من النجوم في الافتتاحية.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، والفنانة درة، في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي. 

وظهرت رانيا يوسف بفستان سواريه لامع خلال حفل الافتتاح، فيما ظهرت درة بفستان أبيض في الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي في تونس.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف مهرجان تونس الإنستجرام مهرجان ياسمين الحمامات السينمائي الدولي المخرج مختار العجيمي

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